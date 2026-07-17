В СФ считают востребованным создание сервиса отзыва согласий на обработку данных

«Идея создания на портале “Госуслуг” единого сервиса для учета и отзыва согласий на обработку персональных данных крайне своевременна и востребованна. Появление на “Госуслугах” понятного и доступного механизма, позволяющего гражданину в любой момент отозвать ранее данные согласия — это значит, что распоряжаться личными данными будет сам человек, а не те организации, которым он когда-то их доверил», — сказал парламентарий.