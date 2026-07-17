В СФ считают востребованным создание сервиса отзыва согласий на обработку данных

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Идея создания на «Госуслугах» единого сервиса для учета и отзыва согласий на обработку персональных данных является востребованной, поскольку это, в том числе позволит гражданам самостоятельно распоряжаться личными данными, а не предоставлять эту возможность компаниям, которым они доверили сведения прежде. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам сенатора, практика обработки персональных данных нередко остается «недостаточно прозрачной и не всегда ориентирована на интересы человека». Согласие зачастую дается формально, без реального понимания объема обработки и возможных последствий, отметил он.
«Идея создания на портале “Госуслуг” единого сервиса для учета и отзыва согласий на обработку персональных данных крайне своевременна и востребованна. Появление на “Госуслугах” понятного и доступного механизма, позволяющего гражданину в любой момент отозвать ранее данные согласия — это значит, что распоряжаться личными данными будет сам человек, а не те организации, которым он когда-то их доверил», — сказал парламентарий.
«Человек увидит полный список всех компаний, которым когда-либо давал доступ к своим данным, и сможет в любой момент отозвать разрешение. Это защитит его от недобросовестных организаций», — отметил он.
Вместе с тем, подобные изменения, как подчеркнул Шейкин, требуют поэтапной проработки и широкого обсуждения с экспертным сообществом и регуляторами, чтобы итоговое решение «одновременно надежно защищало права граждан и было безупречным с юридической точки зрения».