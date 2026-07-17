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В СФ считают востребованным создание сервиса отзыва согласий на обработку данных

Сенатор Артем Шейкин отметил, что практика работы с персональной информацией нередко остается недостаточно прозрачной.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Идея создания на «Госуслугах» единого сервиса для учета и отзыва согласий на обработку персональных данных является востребованной, поскольку это, в том числе позволит гражданам самостоятельно распоряжаться личными данными, а не предоставлять эту возможность компаниям, которым они доверили сведения прежде. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам сенатора, практика обработки персональных данных нередко остается «недостаточно прозрачной и не всегда ориентирована на интересы человека». Согласие зачастую дается формально, без реального понимания объема обработки и возможных последствий, отметил он.

«Идея создания на портале “Госуслуг” единого сервиса для учета и отзыва согласий на обработку персональных данных крайне своевременна и востребованна. Появление на “Госуслугах” понятного и доступного механизма, позволяющего гражданину в любой момент отозвать ранее данные согласия — это значит, что распоряжаться личными данными будет сам человек, а не те организации, которым он когда-то их доверил», — сказал парламентарий.

«Человек увидит полный список всех компаний, которым когда-либо давал доступ к своим данным, и сможет в любой момент отозвать разрешение. Это защитит его от недобросовестных организаций», — отметил он.

Вместе с тем, подобные изменения, как подчеркнул Шейкин, требуют поэтапной проработки и широкого обсуждения с экспертным сообществом и регуляторами, чтобы итоговое решение «одновременно надежно защищало права граждан и было безупречным с юридической точки зрения».