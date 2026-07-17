Жителю Приморья запретили выезд за границу из-за долга за горячую воду

Энергоснабжающая компания устала ждать оплаты и обратилась в суд. Хозяина квартиры обязали открыть дверь, чтобы специалисты смогли перекрыть подачу горячей воды до полного погашения задолженности. Однако мужчина проигнорировал требования закона и не пустил проверяющих на порог даже после открытия исполнительного производства. За это приставы оштрафовали его по административной статье и вынесли постановление о временном запрете на выезд за границу.