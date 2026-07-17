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В Хабаровском крае ликвидировали 6 пожаров за сутки

Пожарные подразделения реагировали на 6 техногенных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

Пресс служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю опубликовала оперативную сводку за минувшие сутки. В регионе ЧС не зарегистрировано. Пожарные подразделения реагировали на 6 техногенных пожаров; в 2 случаях возгорания произошли в жилом секторе. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На территории 8 муниципальных образований продолжает действовать особый противопожарный режим: речь идёт о Верхнебуреинском, Охотском, имени Полины Осипенко, Солнечном, Тугуро Чумиканском, Ульчском, Аяно Майском и Николаевском районах. Уровень пожарной опасности в лесах оценивается как 1−2 класс. Для ликвидации последствий ДТП спасательные службы привлекались 5 раз, для выполнения аварийно спасательных работ — 1 раз. В крае на маршрутах находится 12 туристических групп — всего 123 участника, из них 54 — несовершеннолетние.

Сегодня в Хабаровске прогнозируется переменная облачность и кратковременный дождь. Скорость юго западного ветра составит 9−14 м/с, температурный фон — от +27 до +29 градусов.

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