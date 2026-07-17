Масштабный ремонт дорог и тепломагистралей продолжается в Хабаровске

В столице региона проводится и ремонт дорог по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Активные работы ведутся на проспекте 60-летия Октября — от переулка Гаражного до улицы Большой, улице Шеронова — от Волочаевской до Ленина, на развязке «ул. Юности — проспект 60 лет Октября», бульваре Москвитина и улице Запарина — от Пионерской до Ленина.