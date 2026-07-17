Масштабный ремонт дорог и тепломагистралей продолжается в Хабаровске

В Хабаровске продолжаются масштабный ремонт тепломагистралей и дорожного полотна. Администрация краевой столицы опубликовала список улиц, которые продолжат преображать на следующей неделе: работы коснутся улиц Сергеевская, Ванинская и Воронежская, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В столице региона проводится и ремонт дорог по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Активные работы ведутся на проспекте 60-летия Октября — от переулка Гаражного до улицы Большой, улице Шеронова — от Волочаевской до Ленина, на развязке «ул. Юности — проспект 60 лет Октября», бульваре Москвитина и улице Запарина — от Пионерской до Ленина.
По просьбе хабаровчан мэрия выделила средства на ремонт улицы Правобережной. Работы стартовали на этой неделе, движение на участке от Тихоокеанской до Бойко-Павлова местами ограничено.
Движение затруднено и на нескольких других участках Хабаровска из-за масштабной замены тепловых сетей. Дорогу временно перекрыли на Запарина, где меняют 360 метров изношенных труб. Подрядчик пообещал в скором времени завершить работы и вновь открыть дорогу для проезда автомобилей.
На улице Калинина продолжается реконструкция 25-й тепломагистрали — осталось заменить 500 метров. Новые трубы положат и на улице Дзержинского, данная магистраль обеспечивает теплом десятки жилых домов, административных и учебных зданий.
Как сообщили в администрации города, ремонт ведется с опережением графика, по большинству объектов подрядчики должны сдать работы в сентябре.