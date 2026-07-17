Боевой лазер РФ вызвал панику у ВСУ и НАТО: главная новость СВО 17 июля

«Это очень интересная разработка. “Перун” работает от РЛС, находит цель оптика. Электронная станция наводит лазер на цель. “Перун” может ослеплять оптику дронов, выводить из строя аккумуляторы, двигатели и, соответственно, повреждать крылья. То есть это вооружение может применяться как на передовой, так и для прикрытия объектов в тылу. Комплекс может быть установлен на шасси и входить в состав мобильных огневых групп», — объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.