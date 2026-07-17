Боевой лазер РФ вызвал панику у ВСУ и НАТО: главная новость СВО 17 июля

В России разработали вооружение нового поколения — лазерный комплекс противодействия беспилотникам «Перун». В настоящий момент проводятся его испытания, после которых вооружение поступит в массовое производство.
«Это очень интересная разработка. “Перун” работает от РЛС, находит цель оптика. Электронная станция наводит лазер на цель. “Перун” может ослеплять оптику дронов, выводить из строя аккумуляторы, двигатели и, соответственно, повреждать крылья. То есть это вооружение может применяться как на передовой, так и для прикрытия объектов в тылу. Комплекс может быть установлен на шасси и входить в состав мобильных огневых групп», — объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Комплекс может находиться на боевом дежурстве до пяти часов и поражать цели на расстоянии до 5 километров.
«Комплекс поражает цели в импульсном режиме, импульс длится порядка 10 секунд. Стоимость одного выстрела оценивается чуть больше 200 рублей», — сказал военный эксперт.
Кнутов подчеркнул перспективность комплекса и отметил, что за рубежом также занимаются разработкой аналогичного вооружения. Так, у США подобная установка будет входить в систему «Золотого купола»; Израиль разрабатывает лазер, который будет находиться на космическом корабле и сможет обстреливать наземные цели.
«Такое вооружение в современных условиях крайне необходимо. “Перун” может заменить многие виды оружия, в том числе зенитно-ракетные комплексы малой дальности, зенитные установки, включая установки с программируемыми боеприпасами», — резюмировал Кнутов.