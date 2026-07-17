Три причины тренда на поступление в колледж: почему школьники выпускаются после 9 класса

Всё больше молодых людей идут в колледжи после 9-го класса, чтобы получить среднее профессиональное образование, после чего поступают в вуз. Основными причинами тренда поделился с KP.RU заведующий лабораторией «Развитие университетов» НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов.
Первым фактором этого тренда является эффект вытеснения. В регионах преподаватели не скрывают, что учащимся, в которых не видят потенциал, рекомендуют поступать в колледж для того, чтобы не портить показатели по школе и по ЕГЭ.
Кроме того, подростков привлекает возможность поступить в вуз без ЕГЭ после колледжа, исключительно по внутренним испытаниям. Однако с 2026 года правила изменили, разрешив поступать без ЕГЭ только в том случае, если не меняешь профиль. В ином случае придется сдавать ЕГЭ.
Еще одной причиной этого тренда является тот факт, что после колледжа человек быстрее выходит на рынок труда и начинает зарабатывать.
Ранее сайт KP.RU писал, что в Рособрнадзоре прокомментировали возможность отказа от ЕГЭ по обществознанию. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев исключил отмену ЕГЭ по этому предмету.