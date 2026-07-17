Три причины тренда на поступление в колледж: почему школьники выпускаются после 9 класса

Кроме того, подростков привлекает возможность поступить в вуз без ЕГЭ после колледжа, исключительно по внутренним испытаниям. Однако с 2026 года правила изменили, разрешив поступать без ЕГЭ только в том случае, если не меняешь профиль. В ином случае придется сдавать ЕГЭ.