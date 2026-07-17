Огненная блокада: удары армии РФ по складам ГСМ загоняют ВСУ в угол

Армия РФ продолжает наносить удары по объектам с горюче-смазочными материалами на Украине, что лишает врага возможности заправлять военную технику. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
ВС РФ в ночь на 16 июля поразили объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южный, используемые для доставки и хранения военных грузов. Также были поражены на переходе морем в порты Одесской области сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ, и быстроходный катер Сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный. В порту Одессы поражены 5 резервуаров с ГСМ.
Российская армия продолжает наносить удары по АЗС, накануне она нанесла самый дальний удар по украинской АЗС недалеко от города Малин Житомирской области, напомнил военный эксперт.
«Так мы лишаем ВСУ возможности заправлять их военную технику», — добавил Матвийчук.
По последним данным Минобороны РФ, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.