Огненная блокада: удары армии РФ по складам ГСМ загоняют ВСУ в угол

«Украина на сегодняшний день не имеет ни одного рабочего нефтеперерабатывающего завода. Вся нефть, нефтепродукты поставляются им из Европы: Румынии, Болгарии, Прибалтики и так далее. И они складируют их в том числе на автозаправочных станциях», — сказал Матвийчук.