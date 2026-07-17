Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Огненная блокада: удары армии РФ по складам ГСМ загоняют ВСУ в угол

Минобороны РФ отчиталось о массированном ударе по топливно-энергетической инфраструктуре Украины. Целями стали порты Одесской области, сухогруз с военными грузами и АЗС. О влиянии этих ударов на ВСУ эксклюзивно для aif.ru рассказал эксперт Матвийчук.

Источник: Аргументы и факты

Армия РФ продолжает наносить удары по объектам с горюче-смазочными материалами на Украине, что лишает врага возможности заправлять военную технику. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

ВС РФ в ночь на 16 июля поразили объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южный, используемые для доставки и хранения военных грузов. Также были поражены на переходе морем в порты Одесской области сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ, и быстроходный катер Сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный. В порту Одессы поражены 5 резервуаров с ГСМ.

«Украина на сегодняшний день не имеет ни одного рабочего нефтеперерабатывающего завода. Вся нефть, нефтепродукты поставляются им из Европы: Румынии, Болгарии, Прибалтики и так далее. И они складируют их в том числе на автозаправочных станциях», — сказал Матвийчук.

Российская армия продолжает наносить удары по АЗС, накануне она нанесла самый дальний удар по украинской АЗС недалеко от города Малин Житомирской области, напомнил военный эксперт.

«Так мы лишаем ВСУ возможности заправлять их военную технику», — добавил Матвийчук.

По последним данным Минобороны РФ, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше