Хабаровский «Амур» завершил формирование тренерского штаба

Тренерский штаб «Амура» на предстоящий сезон окончательно сформирован. Возглавил его, как сообщалось ранее, белорусский специалист Александр Андриевский. А совсем недавно клуб подписал контракты ещё с двумя специалистами, сообщили hab.aif.ru в пресс-службе ХК «Амур».
Старшим тренером команды назначен воспитанник тольяттинского хоккея и экс-наставник «Лады» и «Витязя» Павел Десятков.
Тренером по физической подготовке назначен Денис Богданов, тренером по видео — Станислав Басов, а тренером-видеоаналитиком стал Михаил Ждахин.
Также в тренерский штаб Андриевского вошли два экс-хоккеиста «Амура». Экс-игрок обороны Яков Рылов в клубе работает с прошлого сезона, в предстоящем чемпионате он также продолжит тренерскую работу с защитниками. А нападающий Евгений Грачёв, ещё в прошлом сезоне блиставший на льду, в новом сезоне предстанет в новом качестве — в роли помощника главного тренера.
Напомним, и Рылов, и Грачёв — старожилы КХЛ. На счёту Грачёва 711 матч в лиге, Рылов сыграл в КХЛ 835 раз. Оба спортсмена завершили свою игровую карьеру в «Амуре».
Заключительным назначением межсезонья стал Константин Власов. Он в Хабаровске будет работать тренером вратарей. Для опытного специалиста это возвращение на Дальний Восток: ранее на протяжении четырёх сезонов он работал с владивостокским «Адмиралом».
Напомним, «Амур» накануне начал учебно-тренировочный сбор в Хабаровске. В чемпионате КХЛ «тигры» стартуют 6 сентября: в обновлённом составе и под началом обновлённого тренерского штаба.