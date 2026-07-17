Хабаровский «Амур» завершил формирование тренерского штаба

Также в тренерский штаб Андриевского вошли два экс-хоккеиста «Амура». Экс-игрок обороны Яков Рылов в клубе работает с прошлого сезона, в предстоящем чемпионате он также продолжит тренерскую работу с защитниками. А нападающий Евгений Грачёв, ещё в прошлом сезоне блиставший на льду, в новом сезоне предстанет в новом качестве — в роли помощника главного тренера.