Водитель электроскутера в Волгограде поплатился за пьяную езду

Мировой судья в Кировском районе назначил наказание водителю электроскутера, который катался по улице Кирова в нетрезвом виде, сообщает Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.
Дмитрия, управлявшего скутером IKINGI мощностью 3 кВт, правоохранители заприметили 6 июня текущего года. Внешний вид и поведение водителя двухколесного транспорта вызвали у них подозрения — от мужчины разило перегаром и у него изменился цвет кожи. Ему предложили пройти медосвидетельствование, но Дмитрий отказался. В связи с этим в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.
По решению суда водителю скутера придется ближайшие 1,5 года ходить пешком, так как его лишили прав на управление транспортом. А также ему придется выплатить штраф 45 тысяч рублей.
Ранее у жителя Котельниковского района по решению суда был конфискован отечественный внедорожник «Нива» за повторное вождение в нетрезвом виде.