Водитель электроскутера в Волгограде поплатился за пьяную езду

Дмитрия, управлявшего скутером IKINGI мощностью 3 кВт, правоохранители заприметили 6 июня текущего года. Внешний вид и поведение водителя двухколесного транспорта вызвали у них подозрения — от мужчины разило перегаром и у него изменился цвет кожи. Ему предложили пройти медосвидетельствование, но Дмитрий отказался. В связи с этим в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.