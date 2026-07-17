Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель электроскутера в Волгограде поплатился за пьяную езду

Мужчина попался правоохранителям нетрезвым, но проходить медосвидетельствование отказался.

Мировой судья в Кировском районе назначил наказание водителю электроскутера, который катался по улице Кирова в нетрезвом виде, сообщает Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Дмитрия, управлявшего скутером IKINGI мощностью 3 кВт, правоохранители заприметили 6 июня текущего года. Внешний вид и поведение водителя двухколесного транспорта вызвали у них подозрения — от мужчины разило перегаром и у него изменился цвет кожи. Ему предложили пройти медосвидетельствование, но Дмитрий отказался. В связи с этим в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.

По решению суда водителю скутера придется ближайшие 1,5 года ходить пешком, так как его лишили прав на управление транспортом. А также ему придется выплатить штраф 45 тысяч рублей.

Ранее у жителя Котельниковского района по решению суда был конфискован отечественный внедорожник «Нива» за повторное вождение в нетрезвом виде.