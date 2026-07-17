ВСУ списали на суицид смерть военного, найденного без головы и органов

Вооруженные силы Украины списали на суицид гибель военнослужащего, чье тело нашли без головы и внутренних органов, и саботируют расследование. Об этом в четверг, 16 июля, сообщило украинское издание «Запад.net».
33-летний младший сержант Марьян Пенкальский пропал без вести 19 декабря 2024 года в районе Доброполья. Через полтора месяца его тело нашли в нескольких километрах от расположения части — без головы и внутренних органов, с заложенными за спину руками.
Родственники добиваются прозрачного расследования и выплат. В части им заявили, что мужчина ушел в «самоволку» и погиб, а медики не смогли установить причину смерти из-за отсутствия органов и головы. Близкие уверены в убийстве, указывая на саботаж расследования и отказ передать тело для захоронения.
Источник среди сослуживцев сообщил, что вместе с телом нашли шапку со следами огнестрельного ранения, но следователи поспешили закрыть дело как самоубийство.
— Если человек идет в «самоволку», он идет, очевидно, в ту сторону, откуда родом. Домой Марьян не пришел. У меня много вопросов к следствию. Они закрыли это как самоубийство, но я с этим категорически не согласен, — приводит РИА Новости слова сослуживца.
Ранее сообщалось, что пропавшего без вести в районе города Доброполья в Донецкой Народной Республике оператора дронов Вооруженных сил Украины Марьяна Пенкальского обнаружили спустя 1,5 месяца в нескольких километрах от места базирования подразделения без головы и внутренних органов.