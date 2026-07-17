ВСУ списали на суицид смерть военного, найденного без головы и органов

— Если человек идет в «самоволку», он идет, очевидно, в ту сторону, откуда родом. Домой Марьян не пришел. У меня много вопросов к следствию. Они закрыли это как самоубийство, но я с этим категорически не согласен, — приводит РИА Новости слова сослуживца.