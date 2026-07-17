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Новосибирский театр оперы и балета оштрафовали за три нарушения

Театр не согласился с некоторыми пунктами дела и может обжаловать решение.

Источник: Om1 Новосибирск

Центральный районный суд Новосибирска признал Новосибирский театр оперы и балета виновным в нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Театру назначен штраф в 100 тысяч рублей, сообщили в суде.

В ходе заседания представитель НОВАТа частично признала вину. Суд вменил театру три нарушения: отсутствие постоянного мониторинга технического состояния здания, невыполнение работ по восстановлению паркетного покрытия в зоне высокого партера и неисполнение требований по восстановлению защитного слоя бетона для арматуры железобетонного купола.

Представитель театра согласилась только с нарушением по паркету — работы действительно не сделаны, сейчас идёт их организация. Однако она не согласилась с двумя другими пунктами.

«Мониторинг театр проводил и подтверждающие документы передавал в госинспекцию. Что касается купола, здесь инспекция сама себе противоречит: в акте проверки указано, что работы фактически выполнены и это подтверждено фотофиксацией», — пояснила представитель театра изданию «НГС».