Новосибирский театр оперы и балета оштрафовали за три нарушения

Центральный районный суд Новосибирска признал Новосибирский театр оперы и балета виновным в нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Театру назначен штраф в 100 тысяч рублей, сообщили в суде.
В ходе заседания представитель НОВАТа частично признала вину. Суд вменил театру три нарушения: отсутствие постоянного мониторинга технического состояния здания, невыполнение работ по восстановлению паркетного покрытия в зоне высокого партера и неисполнение требований по восстановлению защитного слоя бетона для арматуры железобетонного купола.
Представитель театра согласилась только с нарушением по паркету — работы действительно не сделаны, сейчас идёт их организация. Однако она не согласилась с двумя другими пунктами.
«Мониторинг театр проводил и подтверждающие документы передавал в госинспекцию. Что касается купола, здесь инспекция сама себе противоречит: в акте проверки указано, что работы фактически выполнены и это подтверждено фотофиксацией», — пояснила представитель театра изданию «НГС».