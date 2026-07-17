Ешь или беги: Диетолог объяснила, почему в первый день отпуска можно есть только жидкую пищу

Любой переезд, даже путешествие на море — это смена парадигмы для организма как целостной системы. Меняется всё: температура, атмосферное давление, состав воды и еды, новые микробы, запахи, ощущения и даже общение с новыми людьми — всё это стресс. И когда мы попадаем в непривычную обстановку, организм перестраивает метаболизм: повышается давление, сгущается кровь, растёт уровень сахара, меняется даже микробиом кишечника, причём в течение суток он может измениться несколько раз. И именно в такой ситуации нужно есть только жидкую пищу.