Эстафета «Знамя спорта» дошла до района имени Полины Осипенко

Эстафета «Знамя спорта» продолжает путешествовать по региону. Сейчас символ Года спорта находится на своей 11-й остановке — в районе имени Полины Осипенко. Эстафету принимал глава района Евгений Гончаров. Местные спортсмены сделали с символом Года спорта круг почета по стадиону. «Это знамя — символ единства и силы нашего края. В районе любят спорт и с удовольствием занимаются физической культурой. Символично, что “Знамя спорта” прибыло к нам во время празднования векового юбилея района», — отметил глава района имени Полины Осипенко Евгений Гончаров. Также в рамках эстафеты в селе имени Полины Осипенко прошли соревнования по мини-футболу, баскетболу, стрельбе, дартсу, волейболу и легкой атлетике. Следующим «Знамя спорта» примет Нанайский район. Там так же пройдут спортивные соревнования и другие мероприятия.