300 кг мяса в месяц: в Приамурском зоосаде рассказали, во сколько обходится содержание амурского тигра

Амурский тигр — это не только грация и мощь, но и ежедневные расходы, которые могут удивить. Питание, витамины, ветеринария, вольер и работа команды — каждая статья требует вложений. Взрослый хищник съедает до 10 кг мяса в день — до 300 кг в месяц. При стоимости 400−600 ₽/кг только на еду уходит от 84 до 180 тысяч рублей. Для баланса в меню добавляют курицу, кролика и рыбу. Витамины и добавки — обязательная часть ухода: комплексы A, D3, E, костная мука, препараты кальция и фосфора. На это уходит несколько тысяч рублей в месяц. К этому добавляются анализы, ремонт вольера и зарплата специалистов. Итоговый минимум — 150−300 тысяч рублей в месяц. И это без учета экстренных ситуаций. Источник: зоосад «Приамурский» gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/16642804943488.mp4