На площади имени Ленина в Хабаровске запретили кормить голубей

Голуби облюбовали центральную площадь Хабаровска давным-давно, там их можно встретить в большом количестве практически в любое время. И многие горожане, а также туристы из Китая любят с ними фотографироваться. Особенно популярно это явление среди молодоженов, приезжающих на площадь имени Ленина отмечать свадьбу. Более того, многие хабаровчане привыкли кормить голубей, в связи с чем вся центральная площадь постоянно завалена как остатками еды, так и голубиными экскрементами. И специальным сотрудникам приходится постоянно ее мыть, чтобы поддерживать в опрятном виде одно из самых красивых мест в городе. Но на днях на площади имени Ленина появились информационные таблички, в которых написано на русском и китайском языках, что кормить голубей в этом месте больше нельзя. В случае нарушения запрета люди могут попасть под две статьи Кодекса об административных правонарушениях РФ: 8.2 и 6.4. Санкция по ним предусматривает штрафы в размере от 500 до 3 000 рублей.