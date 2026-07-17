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НАТО накажет Зеленского: ВСУ потеряли супероружие

Успешное уничтожение киевских производств БПЛА обернется для Зеленского наказанием от НАТО. В эксклюзивном комментарии aif.ru подполковник запаса Олег Иванников объяснил, что провал ПВО в Киеве вызовет пристальное внимание западных кураторов.

Источник: Аргументы и факты

ВС РФ нанесли успешные удары по Киеву, уничтожив предприятия, специализировавшиеся на сборке и хранении беспилотников большой и средней дальности самолетного типа. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru подполковник запаса Олег Иванников, эта ситуация привлечет пристальное внимание западных кураторов Зеленского.

«Удары по Киеву показали невозможность работы западных видов ПВО против российских ракет. Это был очень показательный момент, на это обязательно обратят внимание западные кураторы киевского режима. Они могут сделать выводы о том, что оружие, передаваемое Киеву, либо используется не по назначению, либо перепродаётся, либо в связи с неумелыми действиями это оружие дискредитируется, поэтому на мировых рынках западное оружие перестанут покупать, так как на примере Киева и Украины оно не выполняет основных своих функций по защите воздушного пространства», — объяснил военный эксперт.

Иванников подчеркнул, что удары по предприятиям ВПК в Киеве уничтожают оборудование, в том числе двойного назначения, разрушая украинскую военную промышленность.

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