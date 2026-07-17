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13 новых спортивных площадок готовят к открытию в Волгоградской области

13 новых спортивных площадок готовят к открытию в Волгоградской области.

В регионе готовятся к открытию 13 новых спортивных объектов, среди которых площадки для сдачи ГТО и мини-арены, сообщает администрация Волгоградской области.

Новые объекты позволят сделать занятия спортом более доступными для жителей Кумылженском, Николаевском и Среднеахтубинском районах. Там появятся «умные» спортплощадки с современными тренажерами и цифровыми технологиями. А в Алексеевском, Быковском, Клетском, Калачевском, Суровикинском, Октябрьском, Чернышковском, Иловлиснком и Котовском районах строятся мини-арены. Причем в последних двух строительство уже завершено и объекты готовятся к сдаче в эксплуатацию. Эти специальные арены предназначены для выполнения и сдачи нормативов ГТО.

Кроме того, в Котово продолжается капремонт спортзала, а в Среднеахтубинском районе идет подготовка к строительству зала единоборств.

А ранее в Волгограде правоохранители взялись за дельцов, построивших алкомаркет вместо ФОКа.