13 новых спортивных площадок готовят к открытию в Волгоградской области.

Новые объекты позволят сделать занятия спортом более доступными для жителей Кумылженском, Николаевском и Среднеахтубинском районах. Там появятся «умные» спортплощадки с современными тренажерами и цифровыми технологиями. А в Алексеевском, Быковском, Клетском, Калачевском, Суровикинском, Октябрьском, Чернышковском, Иловлиснком и Котовском районах строятся мини-арены. Причем в последних двух строительство уже завершено и объекты готовятся к сдаче в эксплуатацию. Эти специальные арены предназначены для выполнения и сдачи нормативов ГТО.