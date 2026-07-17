Россиянам рассказали, как успеть получить высокий доход по вкладу

Россияне могут успеть получить высокий доход по вкладам, если воспользуются определёнными схемами, но времени на это все меньше на фоне снижения ключевой ставки. Об этом рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Финансист рекомендует распределить накопления между вкладами на 3, 6 и 12 месяцев. Таким образом доходность останется высокой, при этом часть средств всегда будет оставаться доступной, объяснила она. Также эксперт положительно отозвалась о вкладах с привязкой к ключевой ставке. При этом она посоветовала не соблазняться на заманчивые предложения небольших банков, сулящих 15−20 процентов дохода.
«В текущих монетарных условиях получать большой доход от вкладов уже не получится, но поймать удачу при снижающихся процентах можно», — сказала Валишвили агентству «Прайм».
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