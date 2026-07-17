Россиянам рассказали, как успеть получить высокий доход по вкладу

Финансист рекомендует распределить накопления между вкладами на 3, 6 и 12 месяцев. Таким образом доходность останется высокой, при этом часть средств всегда будет оставаться доступной, объяснила она. Также эксперт положительно отозвалась о вкладах с привязкой к ключевой ставке. При этом она посоветовала не соблазняться на заманчивые предложения небольших банков, сулящих 15−20 процентов дохода.