На Речном вокзале Новосибирска поймали нелегальных перевозчиков

В Новосибирске на площади у станции метро «Речной вокзал» прошёл рейд по выявлению нелегальных перевозчиков. Специалисты Минтранса, Госавтоинспекции и Ространснадзора проверили разрешительные документы у водителей автобусов, такси и коммерческих перевозчиков, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«В ходе проверки составлено семь административных материалов. Нарушения выявлены на межмуниципальном маршруте № 332, при перевозках такси и заказных рейсах», — говорится в сообщении ведомства.
У водителей отсутствовали путевые листы, полисы страхования ответственности перевозчика и действующие диагностические карты техосмотра. Кроме того, у части такси не было обязательной цветографической схемы и оранжевого фонаря на крыше. Нарушителям грозят штрафы. Основная цель рейдов — выявить нелегальных перевозчиков и обеспечить безопасность пассажиров.