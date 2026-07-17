На Речном вокзале Новосибирска поймали нелегальных перевозчиков

У водителей отсутствовали путевые листы, полисы страхования ответственности перевозчика и действующие диагностические карты техосмотра. Кроме того, у части такси не было обязательной цветографической схемы и оранжевого фонаря на крыше. Нарушителям грозят штрафы. Основная цель рейдов — выявить нелегальных перевозчиков и обеспечить безопасность пассажиров.