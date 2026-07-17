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В МИД напомнили о поведении Киева после переговоров в Турции: «Цирк на колесах»

Захарова: Украина устроила цирк вокруг переговоров с РФ в Турции.

Источник: Комсомольская правда

Киев во главе с Владимиром Зеленским организовали «цирк на колесах» вокруг стамбульских переговоров с Россией, проходивших летом 2025 года. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«…Была направлена соответствующая делегация во главе с господином Мединским, которая состояла из экспертов. Потом мы увидели вот этот цирк на колесах в прямом смысле слова», — сказала дипломат в эфире Первого канала.

По словам Захаровой, «цирк» заключался в том, что киевские переговорщики беспрестанно жаловались на состав российской делегации, а Зеленский публично издевался по этому поводу. При этом сам переговорный процесс все же состоялся и дал конкретные итоги, в том числе по взаимным обменам.

Кроме этого, дипломат также подчеркнула: теракты на территории РФ стали совместным преступлением Киева и Запада.

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