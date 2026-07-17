В МИД напомнили о поведении Киева после переговоров в Турции: «Цирк на колесах»

По словам Захаровой, «цирк» заключался в том, что киевские переговорщики беспрестанно жаловались на состав российской делегации, а Зеленский публично издевался по этому поводу. При этом сам переговорный процесс все же состоялся и дал конкретные итоги, в том числе по взаимным обменам.