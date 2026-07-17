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Стало известно, когда «СКА-Хабаровск» сыграет первый домашний матч

Армейцы стартуют дома против «Урала».

Определилась точная дата первого домашнего матча «СКА-Хабаровска» в текущем сезоне. Вернувшись домой с первого выезда, подопечные Михаила Семёнова сыграют с «Уралом». Матч на стадионе им. Ленина пройдёт 2 августа, сообщили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

Напомним, армейцы накануне стартовали в первенстве Первой лиги. Первый блин вышел комом — хабаровский футболисты проиграли в Челябинске 1:3. Второй матч хабаровчане проведут 20 июля в Волгограде с «Ротором».

Всего на выезде армейцы сыграют три матча. 2 августа состоится первый домашний матч хабаровчан с екатеринбургским «Уралом». Начало игры в 18:00. Кстати, остроту противостоянию придаст тот факт, что главным тренером «Урала» является хорошо знакомый хабаровским болельщикам Сергей Юран. Он уже тренировал ранее хабаровский СКА, а в межсезонье снова подписал контракт с хабаровским клубом, но в итоге стороны расторгли соглашение.

В пресс-службе СКА уточнили, что билеты на первый домашний матч поступят в продажу позже.