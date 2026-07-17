SuperJob: только 28% сотрудников знают, сколько зарабатывают их коллеги

«Согласно опросу работающих россиян, 28% знают зарплату всех сослуживцев, еще 46% — некоторых (в 2025 году таких было 35% и 44% соответственно). Информированность о зарплате непосредственного руководителя также снизилась — с 37% год назад до 28% сегодня», — говорится в сообщении.