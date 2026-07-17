SuperJob: только 28% сотрудников знают, сколько зарабатывают их коллеги

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Лишь 28% россиян знают, сколько зарабатывают их коллеги, год назад их было больше — 35%. Это следует из исследования SuperJob, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Согласно опросу работающих россиян, 28% знают зарплату всех сослуживцев, еще 46% — некоторых (в 2025 году таких было 35% и 44% соответственно). Информированность о зарплате непосредственного руководителя также снизилась — с 37% год назад до 28% сегодня», — говорится в сообщении.
Уточняется, что снижение уровня осведомленности происходит на фоне роста числа компаний, где зарплатная информация официально закрыта (83% против 78% год назад).
В материалах также сообщается, что с ростом доходов уровень информированности сотрудников увеличивается: среди зарабатывающих до 100 тыс. рублей о чужих зарплатах осведомлены 74%, а среди тех, кто получает свыше 150 тыс., — уже 82%.
Исследование проводилось с 26 июня по 7 июля 2026 года среди 1 600 респондентов.