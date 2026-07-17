В Хабаровском крае все города, сёла и посёлки получили точные границы

В ЕГРН внесено 100% границ населённых пунктов Хабаровского края. Хабаровский край входит в число пилотных регионов, участвующих в создании федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа “Национальная система пространственных данных”, сообщает пресс-служба Росреестра по Хабаровскому краю.
Описание местоположения границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон — одно из направлений работы по созданию НСПД.
ЕГРН продолжает наполняться актуальной и достоверной информацией. В рамках обеспечения полноты и качества сведений ЕГРН на 1 июля текущего года в реестр внесены сведения о границах всех 125 муниципальных образований края и всех лесничеств, которых в крае 41, о границах 424 населённых пунктов (100%) и 2074 территориальных зон (100%).
Напомним, работы по установлению точных границ муниципалитетов инициируют региональные и местные администрации, после чего результаты вносятся в ЕГРН.
Наличие в реестре сведений о границах способствует качественному планированию доходов бюджетов всех уровней в части земельного налога и арендных платежей, а также стимулированию инвестиций в экономику регионов.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что на территории Хабаровского края реализуется проект Росреестра «Земля для стройки». Площадь выявленных оперативным штабом готовых земельных участков, на которых можно возводить жилье, составила более 1500 гектаров.