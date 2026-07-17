В Хабаровском крае все города, сёла и посёлки получили точные границы

ЕГРН продолжает наполняться актуальной и достоверной информацией. В рамках обеспечения полноты и качества сведений ЕГРН на 1 июля текущего года в реестр внесены сведения о границах всех 125 муниципальных образований края и всех лесничеств, которых в крае 41, о границах 424 населённых пунктов (100%) и 2074 территориальных зон (100%).