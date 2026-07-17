Школьник из Хабаровска завоевал серебро на Первенстве и Чемпионате России по судомодельному спорту

С 4 по 12 июля в Коломне прошли Первенство и Чемпионат России по судомодельному спорту со скоростными моделями. На соревнованиях собрались сильнейшие спортсмены со всей страны. Центр технического и цифрового образования «Техно-IT-куб» представили Артем Добарин, Иван Лесогрудов и Николай Кудревич под руководством педагога Андрея Дмитриева. Иван Лесогрудов завоевал серебряную медаль в классе F1-E. Иван уже около шести лет занимается судомоделированием и является одним из самых опытных воспитанников краевой федерации судомодельного спорта. Иван пришел в судомоделирование, когда выбирал дополнительное техническое образование, но со временем увлечение переросло в серьезное занятие, сочетающее спорт и инженерное творчество. Судомоделирование помогло Ивану получить практические инженерные навыки, которые пригодятся в дальнейшей профессиональной деятельности.