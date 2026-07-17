Медведь вышел на дорогу к водителям в ВКО

Очевидцы заявили, что животное не проявляло агрессии по отношению к проезжающим автомобилям и мотоциклистам, и, по их мнению, медведь выглядел ослабленным — возможно, он нуждается в помощи. Тем временм в акимате Маркакольского района сообщили, что на место выехали сотрудники Маркакольского лесного хозяйства и отдела полиции.