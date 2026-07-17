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Медведь вышел на дорогу к водителям в ВКО

На трассе в Восточно-Казахстанской области лицом к лицу встретились водители и медведь. Очевидцы заявили, что животное было истощено, передает телеканал «Астана».

Источник: телеканал "Астана"

Кадры сняли жители Маркакольского района ВКО: прямо на дорогу между селами Акжайлау и Урынхайка вышел дикий медведь.

На место экстренно выехали полиция и лесничие.

Очевидцы заявили, что животное не проявляло агрессии по отношению к проезжающим автомобилям и мотоциклистам, и, по их мнению, медведь выглядел ослабленным — возможно, он нуждается в помощи. Тем временм в акимате Маркакольского района сообщили, что на место выехали сотрудники Маркакольского лесного хозяйства и отдела полиции.

По предварительной информации, медведь направился в сторону горной местности. По данным лесного хозяйства, пострадавших нет, угрозы для жизни и здоровья жителей не зафиксировано. Ситуация находится на контроле компетентных служб.

Власти региона местных жителей просят соблюдать меры предосторожности, не приближаться к дикому животному, не пытаться его кормить или преследовать, а также временно воздержаться от прогулок по лесным массивам в вечернее и утреннее время.