Медведь вышел на дорогу к водителям в ВКО

Кадры сняли жители Маркакольского района ВКО: прямо на дорогу между селами Акжайлау и Урынхайка вышел дикий медведь.
На место экстренно выехали полиция и лесничие.
Очевидцы заявили, что животное не проявляло агрессии по отношению к проезжающим автомобилям и мотоциклистам, и, по их мнению, медведь выглядел ослабленным — возможно, он нуждается в помощи. Тем временм в акимате Маркакольского района сообщили, что на место выехали сотрудники Маркакольского лесного хозяйства и отдела полиции.
По предварительной информации, медведь направился в сторону горной местности. По данным лесного хозяйства, пострадавших нет, угрозы для жизни и здоровья жителей не зафиксировано. Ситуация находится на контроле компетентных служб.
Власти региона местных жителей просят соблюдать меры предосторожности, не приближаться к дикому животному, не пытаться его кормить или преследовать, а также временно воздержаться от прогулок по лесным массивам в вечернее и утреннее время.