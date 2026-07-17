Подозреваемый в разбое задержан в городе Юности

По информации УМВД России по Хабаровскому краю, в городе Юности задержан мужчина, подозреваемый в нападении на магазин. 64 летний местный житель, ранее судимый за угрозу убийством, после конфликта из-за расчёта в торговой точке вернулся туда с кухонным ножом. Угрожая сотруднице, он похитил из кассы 5 тысяч рублей, сообщает Полиция Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.