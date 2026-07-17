В Хабаровск самолётом доставили партию племенных гусят

Четыре сотни суточных гусят доставили на самолете в Хабаровский край. Птиц закупили в селекционно-генетическом центре Башкирии для фермерских хозяйств региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Для того, чтобы гусята долетели до Хабаровска в комфортных условиях, их размещают в специальных боксах из плотного картона. Так племенной молодняк обеспечен вентиляцией и оптимальной температурой (20−25°C).
— Птицу осмотрели, проверили ветеринарные сопроводительные документы. Установлено, что птенцы клинически здоровы, без травм и повреждений, также как и производители из родительского стада — прошли диагностические исследования и иммунизацию, — проинформировали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
После приземления гусят в аэропорту краевого центра и осмотра, их доставили в фермерские подворья на автомобиле.
Напомним, в этом году это уже не первая партия птенцов, которых завезли самолетом. Всего за этот год специалисты Россельхознадзора осмотрели уже около одной тысячи суточных гусят.