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В Хабаровск самолётом доставили партию племенных гусят

Птиц закупили в селекционно-генетическом центре Башкирии для фермерских хозяйств региона.

Источник: Хабаровский край сегодня

Четыре сотни суточных гусят доставили на самолете в Хабаровский край. Птиц закупили в селекционно-генетическом центре Башкирии для фермерских хозяйств региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Для того, чтобы гусята долетели до Хабаровска в комфортных условиях, их размещают в специальных боксах из плотного картона. Так племенной молодняк обеспечен вентиляцией и оптимальной температурой (20−25°C).

— Птицу осмотрели, проверили ветеринарные сопроводительные документы. Установлено, что птенцы клинически здоровы, без травм и повреждений, также как и производители из родительского стада — прошли диагностические исследования и иммунизацию, — проинформировали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

После приземления гусят в аэропорту краевого центра и осмотра, их доставили в фермерские подворья на автомобиле.

Напомним, в этом году это уже не первая партия птенцов, которых завезли самолетом. Всего за этот год специалисты Россельхознадзора осмотрели уже около одной тысячи суточных гусят.