Мэр Красноярска рассказал, когда откроется медиамастерская «Твори-Гора»

«Здесь же для доступности школы и самого микрорайона строим дорогу — от Волжской до Кутузова. Сигналы на дефицит транспортной доступности регулярно поступают от жителей. Для их удобства пока идет стройка подрядчик приведет в порядок дорогу-дублер. Также в августе приступим к проектированию второй дороги — до Аральской», — рассказал мэр.