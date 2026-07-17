Мэр Красноярска рассказал, когда откроется медиамастерская «Твори-Гора»

Медиамастерская «Твори-Гора» на улице Вавилова, 21 откроется в сентябре этого года, сообщил мэр Красноярска.
Напомним, филиал закрыли в 2023 году из-за аварийности здания. Сейчас внутри завершается капитальный ремонт. «Это первая серьезная модернизация здания за 90-летнюю историю. Готовность объекта — 70%. В сентябре для более чем 1000 детей откроем 19 мастерских — по столярному, гончарному, швейному, ювелирному делу и другие. На период ремонта благодаря поддержке края ребята продолжили занятия в филиале учреждения на Матросова. Его судьбу решим до конца года», — рассказал Сергей Верещагин.
Еще один объект образования в Кировском районе — новую школу в Мичуринском на 1280 мест — планируется сдать в декабре, чтобы дети зашли в классы с третьей четверти.
«Здесь же для доступности школы и самого микрорайона строим дорогу — от Волжской до Кутузова. Сигналы на дефицит транспортной доступности регулярно поступают от жителей. Для их удобства пока идет стройка подрядчик приведет в порядок дорогу-дублер. Также в августе приступим к проектированию второй дороги — до Аральской», — рассказал мэр.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.