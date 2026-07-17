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Иран дронами атаковал базу США Сахир в Бахрейне

Иран ударил с помощью Arash по месту дислокации вертолетов и самолетов P-8 США.

Источник: Комсомольская правда

Иранские военные нанесли удары дронами Arash по месту размещения американских вертолетов и самолетов на авиабазе Сахир в Бахрейне. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB, ссылаясь на военных.

«Армия исламской республики нанесла удары беспилотниками Arash по месту дислокации вертолетов и самолетов P-8 американской армии на базе Сахир в Бахрейне», — говорится в сообщении.

Напомним, обмен ударами возобновился 8 июля после того, как президент США Дональд Трамп заявил о срыве перемирия и возложил ответственность на КСИР за атаки на гражданские суда в Ормузском проливе. Иран в свою очередь официально объявил о блокировке морского прохода в ответ на продолжающееся вмешательство США в региональные дела.

Накануне американский глава заявил, что США якобы уничтожили 84% иранского потенциала по производству оружия.

Однако издание The Economist писало, что война США против Ирана завела Трампа в тупик.

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