Иран дронами атаковал базу США Сахир в Бахрейне

Иранские военные нанесли удары дронами Arash по месту размещения американских вертолетов и самолетов на авиабазе Сахир в Бахрейне. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB, ссылаясь на военных.
«Армия исламской республики нанесла удары беспилотниками Arash по месту дислокации вертолетов и самолетов P-8 американской армии на базе Сахир в Бахрейне», — говорится в сообщении.
Напомним, обмен ударами возобновился 8 июля после того, как президент США Дональд Трамп заявил о срыве перемирия и возложил ответственность на КСИР за атаки на гражданские суда в Ормузском проливе. Иран в свою очередь официально объявил о блокировке морского прохода в ответ на продолжающееся вмешательство США в региональные дела.
Накануне американский глава заявил, что США якобы уничтожили 84% иранского потенциала по производству оружия.
Однако издание The Economist писало, что война США против Ирана завела Трампа в тупик.