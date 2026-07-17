Иран дронами атаковал базу США Сахир в Бахрейне

Напомним, обмен ударами возобновился 8 июля после того, как президент США Дональд Трамп заявил о срыве перемирия и возложил ответственность на КСИР за атаки на гражданские суда в Ормузском проливе. Иран в свою очередь официально объявил о блокировке морского прохода в ответ на продолжающееся вмешательство США в региональные дела.