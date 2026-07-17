Truth Social запустит сверхбыстрый доступ к постам Трампа

Сервис предназначен для организаций, «наиболее пострадавших от стоимости задержки информации», включая алгоритмические торговые фирмы. Это первый шаг TMTG в сфере лицензирования данных. Ранее компания сталкивалась с трудностями в масштабировании медийного бизнеса на фоне конкуренции с более крупными соцсетями.