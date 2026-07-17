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Truth Social запустит сверхбыстрый доступ к постам Трампа

Соцсеть Truth Social запустит платный лицензированный канал передачи данных Truth API, который предоставит банкам и торговым компаниям самый быстрый доступ к публикациям президента США Дональда Трампа и других влиятельных пользователей платформы. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает Reuters.

Соцсеть Truth Social запустит платный лицензированный канал передачи данных Truth API, который предоставит банкам и торговым компаниям самый быстрый доступ к публикациям президента США Дональда Трампа и других влиятельных пользователей платформы. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает Reuters.

— Truth API запускается 1 августа и уже имеет зарегистрированных клиентов… Лента будет охватывать 10 влиятельных аккаунтов и архивировать посты с 2022 года, — говорится в публикации.

Сервис предназначен для организаций, «наиболее пострадавших от стоимости задержки информации», включая алгоритмические торговые фирмы. Это первый шаг TMTG в сфере лицензирования данных. Ранее компания сталкивалась с трудностями в масштабировании медийного бизнеса на фоне конкуренции с более крупными соцсетями.

Основное приложение VK 25 июня удалили из App Store вслед за рядом других приложений VK и «Дзеном». Ранее в пресс-службе компании уточнили, что американская корпорация ввела ограничения без предупреждений, лишив россиян доступа к востребованным приложениям.

В тот же день приложения «Одноклассники», VK Video, «VK мессенджер», VK Music и «VK знакомства» пропали из российского App Store. Причины удаления неизвестны. Из-за удаления VK перестал присылать уведомления на iPhone.

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