Минпросвещения хочет разделить один школьный предмет на курсы безопасности жизнедеятельности и НВП

Российские школьники вместо одного курса могут получить два. Минпросвещения планирует разделить «Основы безопасности защиты Родины» на два курса — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Оба этих курса станут обязательными, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 сентября.
Если это произойдёт, на курсе «Безопасность жизнедеятельности» школьники научатся обращаться с бытовыми приборами, узнают, что делать при авариях, природных катаклизмах и на массовых мероприятиях. Также они будут изучать цифровую безопасность.
Курс начальной военной подготовки, в числе прочего, будет знакомить детей с системой гражданской обороны, а также подготовит к военной службе. Будет уделено внимание также противодействию экстремизму и терроризму.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что за два года всем необходимым оборудованием оснастят кабинеты физики, ИЗО, музыки, математики, химии и биологии.
Также Глава Минпросвещения Кравцов заявил о повышении качества образования в России.