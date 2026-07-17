Супермодель Влада Рослякова вернулась в Омск и расплакалась от эмоций

Влада Рослякова родилась в Омске и в 2000 годах стала звездой мировых подиумов. Она принимала участие в показах ведущих домов моды и снималась для рекламных кампаний таких гигантов индустрии, как Christian Lacroix, Dolce & Gabbana, Versace, Nina Ricci, Calvin Klein и Gucci. В настоящее время супермодель постоянно проживает в Нью-Йорке, но старается почти каждое лето прилетать в Россию.