17 июля: какой сегодня церковный праздник

17 июля 2026 года, пятница, для православных традиционный постный день. В период многодневного поста дата не попадает, ограничения в еде не строгие: разрешены блюда с растительным маслом. Святые дня В этот день Русская Православная церковь чтит память сонма праведников, святителей, мучеников и священномучеников. Особое место занимает чествование святых Царственных страстотерпцев, а также преподобного Андрея Рублёва, великого русского иконописца. Страстотерпцы Император Николай II, Императрица Александра, царевич Алексий, великие княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и страстотерпец праведный Евгений врач (1918). Почитание убиенной Царской семьи, начатое Святейшим Патриархом Тихоном в заупокойной молитве и слове на панихиде в Казанском соборе в Москве через три дня после расстрела, продолжается и сейчас. К Царственным страстотерпцам многие обращаются с молитвой об укреплении семьи и воспитании детей в вере и благочестии, о сохранении их чистоты и целомудрия. Память святым страстотерпцам совершается в день их убиения 17 июля. Кроме того, их чтут в день соборной памяти новомучеников и исповедников Российских 7 февраля, если дата выпадает на воскресенье. Если же дата выпадает на будний день или субботу, то память совершается в ближайшее воскресение после 7 февраля. Преподобный Андрей Рублев, иконописец (XV). Монах-иконописец, принявший постриг в московском Спасо-Андрониковом монастыре. Около 20 лет он подвизался в духовном единстве со своим сопостников иконописцем Даниилом Чёрным. Кисти святого принадлежат росписи Благовещенского собора Московского Кремля, Успенских соборов во Владимире и Звенигороде, а также Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Из его работ наиболее знаменита икона «Святая Троица». Основанием для канонизации преподобного послужила его святая жизнь и великий подвиг иконописания. Подобно евангелистам, запечатлевшим Слово на пергаменте, он свидетельствовал о Триедином Боге красками и кистями. Кроме того, в этот день совершается память: Святителя Андрея, архиепископа Критского (740). Преподобной Марфы, матери преподобного Симеона Дивногорца (551). Мучеников Феодота и Феодотии (108). Священномученика Феодора, епископа Киринейского (310). Благоверного великого князя Андрея Боголюбского (1174). Священномученика Саввы, епископа Горнокарловацкого (1941) (Серб.). Священномученика Димитрия пресвитера (после 1937). События и иконы дня 17 июля Православная церковь совершает празднования в честь обретения мощей прп. Евфимия, Суздальского чудотворца (1507). Кроме того, отмечается день Галатской иконы Божией Матери.