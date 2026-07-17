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В Иркутской области проверили качество овощей и фруктов

Весь июнь 2026 в Иркутской области шел месячник качества овощей и фруктов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Специалисты службы потребительского рынка, Россельхознадзора и Роспотребнадзора устроили массовые проверки, чтобы отсеять с прилавков опасный товар.

Инспекторы провели 34 выездных обследования на плодоовощных базах, в 31 случае обнаружили карантинные объекты. Нарушителям выписали 28 предостережений. Параллельно муниципалитеты провели 143 рейда по пресечению уличной торговли.

— Проведение таких месячников — это эффективный инструмент профилактики. Главная задача — создать условия, при которых на прилавки попадает только безопасная продукция, — подчеркнула первый замруководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Наталья Дроздова.

Весь месяц для жителей работали горячие линии, а с предпринимателями проводили консультации о правилах хранения и реализации овощей и фруктов.

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