В Иркутской области проверили качество овощей и фруктов

Специалисты службы потребительского рынка, Россельхознадзора и Роспотребнадзора устроили массовые проверки, чтобы отсеять с прилавков опасный товар.
Инспекторы провели 34 выездных обследования на плодоовощных базах, в 31 случае обнаружили карантинные объекты. Нарушителям выписали 28 предостережений. Параллельно муниципалитеты провели 143 рейда по пресечению уличной торговли.
— Проведение таких месячников — это эффективный инструмент профилактики. Главная задача — создать условия, при которых на прилавки попадает только безопасная продукция, — подчеркнула первый замруководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Наталья Дроздова.
Весь месяц для жителей работали горячие линии, а с предпринимателями проводили консультации о правилах хранения и реализации овощей и фруктов.
Ранее КП-Иркутск писала о том, что часть Байкала закроют для туристов с 19 по 22 июля. Рассказываем, в чем причина.