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В Красноярском крае дорожники выполнили половину плана ремонтных работ

В сезоне 2026 года у краевых дорожников в работе 59 объектов.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае дорожники выполнили половину запланированных ремонтных работ. Всего в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году им нужно провести реконструкцию или обновление 59 дорожных объектов региональной дорожной сети: восстановить 168 км покрытия и ввести в эксплуатацию 10 мостов. Затраты составят около 8,5 миллиарда рублей.

К середине июля завершен ремонт участка трассы Саянск — Тубинск — граница Курагинского округа. Уложено покрытие на участке трассы Красноярск — Енисейск. Завершается ремонт участков на трассах Абан — Быстровка и Березовка — Архангельское. Практически завершен ремонт трассы Мотыгино — Широкий Лог — Машуковка. А степень готовности участка трассы Канск — Тасеево — Устье составляет около 70%. И так далее.

По словам руководителя КрУДора Андрей Журавлева погода часто мешала рабочим, но все идет по графику. Также составляет перечень работ на сезон 2027 года. Торги на них будут проводиться в четвертом квартале текущего года.