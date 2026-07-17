Двое подростков угнали мотоцикл у бармена в Хабаровске

Мужчина обратился в полицию с заявлением об угоне его питбайка стоимостью 61 тысячу рублей. Заявитель приехал со смены из заведения общепита, где работает барменом, и припарковал мотоцикл около своего дома, не пристегнув его противоугонным тросом. Той же ночью потерпевший обнаружил, что транспортное средство исчезло. По подозрению в угоне полиция задержала двух 16-летних подростков. Они рассказали, что не смогли завести мотоцикл и прикатили его во двор дома одного из злоумышленников. Полицейские нашли и вернули мотоцикл владельцу. Возбуждено уголовное дело, на родителей несовершеннолетних составили административные протоколы.