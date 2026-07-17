Обновленную дорогу получили жители приморской Романовки

Всего в этом году в муниципалитете уже сделали пять улиц. За ремонтом дорог смотрят общественные наблюдатели.
Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, подрядчик «Техстрой» обновил почти полкилометра. Специалисты расчистили кюветы, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия на бетонное основание, укрепили обочины, нанесли разметку и установили необходимые дорожные знаки.
Качество выполненного ремонта оценила комиссия с участием представителей строительного контроля, общественных наблюдателей, специалистов администрации округа и подрядной организации. По итогам осмотра замечаний выявлено не было. Объект полностью соответствует установленным требованиям и готов к эксплуатации.
Всего с начала года в Шкотовском округе по национальному проекту уже завершён ремонт пяти автомобильных дорог. Помимо улицы Ленинской в Романовке, в нормативное состояние приведены улица Ленинская в посёлке Шкотово, улица Ползунова и Школьный переулок в посёлке Смоляниново, а также улица Зелёная в посёлке Подъяпольское.