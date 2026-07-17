Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обновленную дорогу получили жители приморской Романовки

Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в селе Романовка Шкотовского округа отремонтировали дорогу на улице Ленинская.

Источник: администрация Шкотовского муниципального округа

Всего в этом году в муниципалитете уже сделали пять улиц. За ремонтом дорог смотрят общественные наблюдатели.

Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, подрядчик «Техстрой» обновил почти полкилометра. Специалисты расчистили кюветы, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия на бетонное основание, укрепили обочины, нанесли разметку и установили необходимые дорожные знаки.

Качество выполненного ремонта оценила комиссия с участием представителей строительного контроля, общественных наблюдателей, специалистов администрации округа и подрядной организации. По итогам осмотра замечаний выявлено не было. Объект полностью соответствует установленным требованиям и готов к эксплуатации.

Всего с начала года в Шкотовском округе по национальному проекту уже завершён ремонт пяти автомобильных дорог. Помимо улицы Ленинской в Романовке, в нормативное состояние приведены улица Ленинская в посёлке Шкотово, улица Ползунова и Школьный переулок в посёлке Смоляниново, а также улица Зелёная в посёлке Подъяпольское.