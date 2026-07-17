Обновленную дорогу получили жители приморской Романовки

Всего с начала года в Шкотовском округе по национальному проекту уже завершён ремонт пяти автомобильных дорог. Помимо улицы Ленинской в Романовке, в нормативное состояние приведены улица Ленинская в посёлке Шкотово, улица Ползунова и Школьный переулок в посёлке Смоляниново, а также улица Зелёная в посёлке Подъяпольское.