Минувшей ночью киевский режим лишился нескольких предприятий ВПК. В украинской столице уничтожены предприятие, где проводили сборку и хранили БПЛА большой и средней дальности самолетного типа, а также комплектующие. Кроме того, нанесен удар по складам предприятия «Киев-1», где собирали и хранили ударные БПЛА типа АН-196 «Лютый» и «Лелека-100».
«Удар по ВПК в Киеве свидетельствует о том, что киевская военная промышленность перестаёт существовать и в ближайшие годы воссоздать её не получится. Точными ударами уничтожается оборудование, которое используется для военных целей, в том числе оборудование двойного назначения», — рассказал о целях ударов в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Собеседник издания подчеркнул, что, уничтожая предприятия украинского ВПК, ВС РФ лишают противника вооружения, снижают его возможности атаковать мирные российские регионы.
«Сегодняшние удары по складам в Киеве завтра могут стать ударами по центрам принятия решений. Они могут быть нанесены российскими вооружёнными силами в любую минуту», — добавил он.