Украину охватили протесты, готовится Майдан: главная новость СВО 17 июля

На Украине после отставки министра обороны Михаила Федорова вспыхнули протесты, охватившие десятки городов по всей стране. Митинги начались в Киеве, Львове, Полтаве, Луцке, Днепропетровске, Одессе, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове и Кривом Роге, а также в подконтрольном ВСУ Запорожье. Участники акций выходят с картонными плакатами, на которых изображены портреты Федорова, и требуют от Владимира Зеленского оставить его на посту. Среди лозунгов звучат «Руки прочь от Федорова», «Когда работает — не ломай!» и «Нет назначению Клименко», а также обвинения в коррупции внутри военного руководства.
Поводом для отставки, по словам Зеленского, стал конфликт между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским из-за разных подходов к ведению войны, однако протестующие видят в кадровом решении политическую подоплёку.
Экс-депутат Верховной рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что за этими выступлениями, скорее всего, стоит окружение бывшего министра, имевшее финансовый интерес в сохранении доступа к военному бюджету.
«Когда кто-то зажигает звезды, значит это кому-то нужно. Если люди вышли во многих городах с картонками, значит, кто-то заказал. У Федорова есть спонсоры, которые вокруг военного бюджета хорошо зарабатывали, воровали. Это маленький “картонный Майдан”», — сказал Олейник.
По его мнению, происходящее является сигналом того, что Федоров уже начал свою избирательную кампанию, пытаясь повысить рейтинг и заручиться поддержкой населения. Олейник подчеркнул, что Зеленский имел все основания полагать, что Федоров начинает самостоятельную политическую игру, возможно, в будущем объединившись с экс-главкомом Залужным, но при этом не собираясь связывать своё будущее с Зеленским, у которого, по словам Олейника, «будущего нет».
Он также отметил, что отставка правительства была необходима именно для того, чтобы убрать Федорова — фигуру, которая мешала президенту.
Между тем Верховная Рада пока не утвердила нового министра, а сам Федоров продолжает исполнять обязанности главы Минобороны, что лишь подливает масла в огонь протестных настроений по всей стране.