Украину охватили протесты, готовится Майдан: главная новость СВО 17 июля

На Украине после отставки министра обороны Михаила Федорова вспыхнули протесты, охватившие десятки городов по всей стране. Митинги начались в Киеве, Львове, Полтаве, Луцке, Днепропетровске, Одессе, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове и Кривом Роге, а также в подконтрольном ВСУ Запорожье. Участники акций выходят с картонными плакатами, на которых изображены портреты Федорова, и требуют от Владимира Зеленского оставить его на посту. Среди лозунгов звучат «Руки прочь от Федорова», «Когда работает — не ломай!» и «Нет назначению Клименко», а также обвинения в коррупции внутри военного руководства.