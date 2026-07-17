Более 50 метров подпорной стены восстановили на улице Котельникова во Владивостоке

Здесь при поддержке правительства Приморского края появилась новая прочная стена длиной 55 метров. Специалисты привлеченной подрядной организации «Стройартель» выполнили большой объем работ — от демонтажа старой конструкции до возведения новой из железобетонных блоков.
«Подпорная стена на Котельникова находилась в аварийном состоянии. Контракт на ремонт был заключён в апреле этого года, и подрядчик справился с задачей примерно за два месяца. Новую конструкцию возвели из надёжных железобетонных блоков. Дополнительно заасфальтировали пешеходную и подъездную части, а для безопасности местных жителей установили леерное ограждение», — поделилась начальник управления городской среды Анна Джура.
Кроме того, продолжаются работы по ремонту других подпорных стен на улицах Владивостока. В эти дни активно ведутся работы по монтажу блоков новой конструкции на Океанском проспекте, 99, отмечает пресс-служба мэрии. Протяженность подпорной стены там составляет 220 метров, а высота достигает 2,5 метра. Также опорные конструкции восстанавливают на Аллилуева, 2а, Шкипера Гека, 16 и Океанском проспекте, 81.
Новый облик опорные конструкции обрели по восьми адресам: Спиридонова, 34, Новожилова, 35, Монтажная, 13, Ладыгина, 11, Хабаровская, 20, Комсомольская, 2, Часовитина, 9 и Светланская, 39.