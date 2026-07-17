Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 50 метров подпорной стены восстановили на улице Котельникова во Владивостоке

Комплексный ремонт подпорных стен в дальневосточной столице идет по заказу администрации Владивостока. Один из объектов, где работы уже полностью завершены, — конструкция между домами № 2 и 10 на улице Котельникова.

Источник: НИА Владивосток

Здесь при поддержке правительства Приморского края появилась новая прочная стена длиной 55 метров. Специалисты привлеченной подрядной организации «Стройартель» выполнили большой объем работ — от демонтажа старой конструкции до возведения новой из железобетонных блоков.

«Подпорная стена на Котельникова находилась в аварийном состоянии. Контракт на ремонт был заключён в апреле этого года, и подрядчик справился с задачей примерно за два месяца. Новую конструкцию возвели из надёжных железобетонных блоков. Дополнительно заасфальтировали пешеходную и подъездную части, а для безопасности местных жителей установили леерное ограждение», — поделилась начальник управления городской среды Анна Джура.

Кроме того, продолжаются работы по ремонту других подпорных стен на улицах Владивостока. В эти дни активно ведутся работы по монтажу блоков новой конструкции на Океанском проспекте, 99, отмечает пресс-служба мэрии. Протяженность подпорной стены там составляет 220 метров, а высота достигает 2,5 метра. Также опорные конструкции восстанавливают на Аллилуева, 2а, Шкипера Гека, 16 и Океанском проспекте, 81.

Новый облик опорные конструкции обрели по восьми адресам: Спиридонова, 34, Новожилова, 35, Монтажная, 13, Ладыгина, 11, Хабаровская, 20, Комсомольская, 2, Часовитина, 9 и Светланская, 39.