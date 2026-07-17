Более 50 метров подпорной стены восстановили на улице Котельникова во Владивостоке

«Подпорная стена на Котельникова находилась в аварийном состоянии. Контракт на ремонт был заключён в апреле этого года, и подрядчик справился с задачей примерно за два месяца. Новую конструкцию возвели из надёжных железобетонных блоков. Дополнительно заасфальтировали пешеходную и подъездную части, а для безопасности местных жителей установили леерное ограждение», — поделилась начальник управления городской среды Анна Джура.