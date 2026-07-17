Как близкие и гитара поставили на ноги ветерана СВО

Накануне в Казани прошёл всероссийский чемпионат «Абилимпикс», собравший больше двух тысяч участников и десятки компетенций. Хабаровский край представляли трое ветеранов СВО, и один из них покорил публику творческим номером — авторской песней под гитару. Этим ветераном был заместитель руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Егор Ахтырский — он исполнил куплеты, которые написал ещё будучи курсантом. В прошлом у него — военная карьера, командование мотострелковой ротой, ночной прилёт вражеской артиллерии и два года госпиталей. В настоящем — работа с теми, кто, как и он сам в своё время, учится жить заново.
Как проходила служба, что помогло встать на ноги после тяжёлого ранения, и почему музыка лечит в окопах не хуже медицины, ветеран рассказал в интервью hab.aif.ru.
От пятиклассника до лейтенанта.
Решение стать военным не приходит в один день. У кого-то за плечами семейная традиция, у кого-то — фильмы, увиденные в детстве. У Егора Ахтырского всё началось с пятого класса: сначала мысли крутились вокруг МВД и МЧС, а ближе к одиннадцатому вектор сместился окончательно в сторону Министерства обороны. В 2016 году он поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, в 2020-м вышел оттуда лейтенантом и принял мотострелковый взвод.
«Когда с гражданки приходишь — устав, распорядок дня, всё должно быть чётко. Достаточно тяжело было в это влиться, но это очень сильно дисциплинирует», — вспоминает Егор Ахтырский.
Четыре курсантских года он теперь называет одним из самых ярких этапов жизни. Выпуск запомнился ощущением свободы и первым настоящим шагом в профессию, а дальше началась служба.
Ночной прилёт.
В зону специальной военной операции Егор попал ещё в самом начале боевых действий. В марте 2022 года их подразделение прибыло на место. Приходилось непросто: «Звание — лейтенант, а боевого опыта — ноль».
Первые обстрелы врезались в память намертво: грохот, шок, страх. Довольно быстро, однако, пришло понимание, как работать, и страх уступил место собранности. В том же 2022 году за успешное выполнение боевых задач Егору досрочно присвоили старшего лейтенанта, а к декабрю он уже командовал мотострелковой ротой.
Ранение случилось незадолго до Нового года — ночью, в конце декабря. Рота держала позиции, требовалось доставить боеприпасы на передний край. В батальоне действовала схема: основной склад — промежуточный пункт — бронированные машины, которые развозят боекомплект по позициям. В ту ночь украинские нацисты вскрыли промежуточный пункт и ударили по нашим из установки HIMARS. Егор находился рядом с областью прилёта и получил множественные осколочные ранения.
«Смутно помню тот момент. Увидел себя — ранения были очень тяжёлые. Я подумал: всё, умру. И потерял сознание», — рассказывает он.
Очнулся уже в госпитале, в Ростове, а позже выяснил, что вытащили его собственные солдаты: оказали первую помощь, сделали всё правильно. Командир батальона лично проконтролировал, чтобы раненого довезли и не дали уйти в состояние, из которого не возвращаются. Егор говорит об этом спокойно, без пафоса — просто сработали так, как должны были.
Рыбачил на руках у друзей.
Дальше начался долгий больничный путь. Неделя в Ростове, несколько месяцев в Санкт-Петербурге, затем месяц в хабаровском 301-м госпитале. Операции шли одна за другой, врачи собирали его буквально по частям. Но и после выписки реабилитация не закончилась: ещё полтора года Егор периодически ложился в госпиталь, проходил курсы и восстанавливался. Общий срок возвращения к нормальной жизни занял около двух лет.
Рядом с ним всё это время была семья. Жена приехала в госпиталь сразу после того, как узнала о ранении супруга, и задержалась там надолго — ухаживала за мужем и помогала другим раненым, потому что нагрузка на медперсонал была колоссальной.
«Она весь период восстановления была со мной. А когда выписали, меня принесли домой на носилках — не мог ходить вообще. Друзья на руках носили меня на рыбалку. Серьёзно. На руках носили», — вспоминает Егор Ахтырский.
Новое призвание.
Когда восстановление перевалило за середину, встал закономерный вопрос: что дальше. Со службой в Вооружённых силах по состоянию здоровья пришлось расставаться, и Егору пришлось искать работу, переучиваться и заново выстраивать жизнь.
О программе «Герои Vостока» он узнал ещё во время службы. Когда подошло время увольнения, подал заявку, прошёл вступительные испытания и поступил в числе первых пятидесяти человек. Отучился, получил диплом, а вместе с ним — перспективу дальнейшего карьерного роста, в том числе в органах государственной власти.
С работой помог социальный координатор, предложивший должность заместителя руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Егор согласился и сейчас курирует культурно-массовое направление, патриотическое воспитание, вовлечение ветеранов в спорт и работу с семьями погибших военнослужащих.
«Проблемы, с которыми обращаются, абсолютно разные — единого шаблона нет. Это и поиск работы, и соцвыплаты, и социальные гарантии, которые по каким-то причинам не могут получить ветераны. Но всё решаемо: мы ищем подходы, сотрудничаем со всеми структурами и чаще всего доводим вопрос до конца», — объясняет он.
Собственный опыт здесь выступает главным вспомогательным инструментом. Егор прошёл через всё, с чем сталкиваются ветераны, получившие свежие ранения: документооборот, выплаты, поиск себя на гражданке. Он знает эти маршруты изнутри и может помочь на любом этапе этого пути.
Гитара, которая лечит.
Музыка в жизни Егора Ахтырского появилась задолго до армии. Лет в одиннадцать, вспоминает ветеран, он взял в руки гитару и с тех пор с ней не расставался. В курсантские годы написал песню, которую и исполнил на минувшем чемпионате «Абилимпикс» в Казани. Песня эта посвящена жёнам офицеров — тем, кто принимает решение пройти нелёгкий путь вместе с мужем и идёт по нему до конца.
«Жена мне очень сильно помогала, и я знаю много ребят, которых жёны буквально вытаскивали с того света. Очень тяжело восстанавливаться после ранений, и именно поддержка супруги — то, что держит», — говорит Егор.
На передовой гитара делала то, чего не могли сделать ни слова, ни приказы. Когда бойцы уходили в себя, задумывались о том, что их ждёт, он брал в руки гитару и начинал играть — сослуживцы втягивались и подпевали. Это превратилось в ритуал: сначала песня, потом снова в бой. Бойцы знали, что после того, как задача будет выполнена, их ждёт творческий вечер с аккордами — и это знание помогало не расклеиться.
Пишет Егор редко — только когда что-то по-настоящему вдохновляет. Последняя песня родилась в прошлом году и была посвящена боевому товарищу. Сольного альбома, по его собственным словам, ждать не стоит — для этого не хватает материала. Зато есть идея собрать небольшую группу из других бойцов — тех, кто пишет стихи, поёт и играет, — и ездить с концертами по школам, учебным заведениям и воинским частям.
Брать всё в свои руки.
Бойцам, которых только списали с передовой по ранению, Егор Ахтырский советует одно: не отчаиваться и не залёживаться.
«Нужно сразу вставать на ноги. Как только начинаешь более-менее ходить — социализироваться, участвовать в мероприятиях. Ветеранов везде приглашают. А если уволился из армии — сразу идти на работу, это очень сильно помогает восстановиться», — говорит ветеран.
Себя в первые рабочие дни он вспоминает с улыбкой: приходил в фонд с палочкой, на костылях, а потом незаметно для себя разбегался, окреп и втянулся в ритм, который не оставлял времени на жалость к себе. Сейчас же на самокопание времени нет и подавно: стоят задачи развивать направление социализации и реабилитации ветеранов, помогать их семьям и запускать общественные проекты, которые нужны краю и стране. Егор подмечает, что он всё ещё остаётся на передовой — только воюет теперь с волокитой, чужой некомпетентностью и бюрократией.