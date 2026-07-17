«Думал: всё, умру». Как близкие и гитара поставили на ноги ветерана СВО

На передовой гитара делала то, чего не могли сделать ни слова, ни приказы. Когда бойцы уходили в себя, задумывались о том, что их ждёт, он брал в руки гитару и начинал играть — сослуживцы втягивались и подпевали. Это превратилось в ритуал: сначала песня, потом снова в бой. Бойцы знали, что после того, как задача будет выполнена, их ждёт творческий вечер с аккордами — и это знание помогало не расклеиться.