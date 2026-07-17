Daily Mail сообщила о подозрительном землетрясении у берегов Флориды в США

Речь идет о подземных толчках магнитудой 3,9 в четверг, 16 июля. Подозрительно в них то, что очаг был на глубине 0 километров. В публикации обращается внимание, что такой признаки землетрясения у побережья США больше характерны для взрыва, чем для ЧП природного характера.