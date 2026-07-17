Daily Mail сообщила о подозрительном землетрясении у берегов Флориды в США

Странное землетрясение зафиксировано рядом с берегами американского штата Флорида. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на данные сейсмологов.
Речь идет о подземных толчках магнитудой 3,9 в четверг, 16 июля. Подозрительно в них то, что очаг был на глубине 0 километров. В публикации обращается внимание, что такой признаки землетрясения у побережья США больше характерны для взрыва, чем для ЧП природного характера.
На этом фоне издание приходит к выводу, что скорее всего речь идет о военных испытаниях. Предположительно, был проведен экспериментальный взрыв.
Как писал сайт KP.RU, число погибших в результате сильнейшего землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4561 человека. Кроме того, травмы получили 16740 человек, 17907 жителей Венесуэлы лишились своих домов.
Напомним, в Новой Зеландии объявлено предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 6,3. Не исключается, что пострадает западное побережье Южного острова от Милфорд-Саунда до мыса Пюйсегур.