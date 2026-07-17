Оценки за поведение и новая программа: школы Приморья ждут изменения

Об этом рассказала заместитель министра образования региона Анна Меховская. Приморский край вошел в число участников федерального эксперимента, причем оценивать поведение будут во всех школах региона. Итоговую характеристику каждому ученику определит классный руководитель с учетом мнения учителей-предметников. Оценка будет формироваться по пяти направлениям: соблюдение правил поведения и дисциплины, уважительное отношение к окружающим, участие в школьной жизни и общественных мероприятиях, личностные качества, а также учебная активность, включая выполнение домашних заданий. По итогам школьники получат одну из трех характеристик: образцовое, допустимое или недопустимое поведение.
Пока новый механизм не будет влиять на оценки в аттестате. После завершения пилотного этапа Министерство просвещения России проанализирует результаты и примет решение о его дальнейшем развитии. По словам Анны Меховской, главная цель нововведения, не наказание, а воспитание ответственности, взаимоуважения, готовности помогать окружающим и формирование активной гражданской позиции у школьников.
Помимо этого, с 1 сентября продолжится обновление школьной программы.
Обществознание окончательно останется только в 9−11 классах, а количество часов истории увеличится. В 5−7 классах в курс истории войдет модуль по истории Приморского края, для которого сейчас готовится отдельный региональный учебник.
Он появится в программе пятых классов, а изучение курса начнется с января 2027 года. По словам представителей министерства, дисциплина направлена на знакомство школьников с историей, культурными традициями и духовным наследием России.