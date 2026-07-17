Оценки за поведение и новая программа: школы Приморья ждут изменения

Об этом рассказала заместитель министра образования региона Анна Меховская. Приморский край вошел в число участников федерального эксперимента, причем оценивать поведение будут во всех школах региона. Итоговую характеристику каждому ученику определит классный руководитель с учетом мнения учителей-предметников. Оценка будет формироваться по пяти направлениям: соблюдение правил поведения и дисциплины, уважительное отношение к окружающим, участие в школьной жизни и общественных мероприятиях, личностные качества, а также учебная активность, включая выполнение домашних заданий. По итогам школьники получат одну из трех характеристик: образцовое, допустимое или недопустимое поведение.