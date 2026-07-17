Под Красноярском неизвестные разбивают автомобили отдыхающих

Так, блогер Денис Цурган рассказал, что оставил машину возле базы отдыха на площадке с камерами, ушел к реке, чтобы покататься на сапборде, а когда вернулся — у машины уже разбито стекло. Причем он отметил, что к нынешнему сезону здесь все благоустроили для туристов — поставили туалеты, сделали парковку и, соответственно, видеокамеры установили.