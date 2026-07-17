Владельцы частных АЗС в России начали массово продавать заправки

Владельцы частных автозаправок в России начали активно распродавать свои объекты. За последний месяц на маркетплейсах и сайтах компаний появилось более 150 объявлений о продаже АЗС. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщают «Известия».
Стоимость объектов варьируется от одного до 150 миллионов рублей в зависимости от расположения, оборудования и срока эксплуатации. Например, в Уфе выставлена на продажу сеть из 13 заправок за 350 миллионов рублей. Причинами продаж стали ухудшение финансового состояния и долги, полученные деньги собственники планируют направить на их погашение, многие не намерены продолжать бизнес.
— Частные АЗС покупают нефтепродукты по достаточно высокой цене, что не позволяет обеспечить маржинальность этого бизнеса и установить конкурентные цены с заправками нефтяных компаний, — пояснил президент Союза «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Марат Муртазин.
На продажу выставлены не только независимые АЗС, но и объекты крупных нефтяных компаний. «Газпром» предлагает заправки в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях, «Лукойл» — в Тверской, Тюменской, Челябинской, Калужской областях и Пермском крае. В России на начало 2026 года работало около 27,7 тысячи АЗС, говорится в сообщении.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов 9 июля опубликовал видео очередей к заправкам в регионе. Он потребовал от «Лукойла», «Роснефти» и «Газпромнефти» предоставлять честную информацию о ситуации с топливом.