Владельцы частных АЗС в России начали массово продавать заправки

Стоимость объектов варьируется от одного до 150 миллионов рублей в зависимости от расположения, оборудования и срока эксплуатации. Например, в Уфе выставлена на продажу сеть из 13 заправок за 350 миллионов рублей. Причинами продаж стали ухудшение финансового состояния и долги, полученные деньги собственники планируют направить на их погашение, многие не намерены продолжать бизнес.