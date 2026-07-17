В Новосибирском зоопарке у многоцветных лорикетов вылупились птенцы

Эти яркие попугаи содержатся в коллекции с 2017 года и считаются настоящим украшением экспозиции попугаеобразных. Каждый год они приносят потомство, как правило, по два птенца, и этот год не стал исключением.
Лорикеты относятся к подсемейству лори и отличаются повышенной социальностью. Они охотно идут на контакт с людьми и нередко сохраняют с ними привязанность. Птицы крайне подвижны и любознательны — практически постоянно находятся в движении, любят играть, исследовать окружающее пространство и взаимодействовать с сородичами и окружающими.
Рацион лорикетов в природе необычен для попугаев: основу их питания составляют не семена, а нектар и пыльца. Для его сбора природа наделила их языком особой кисточкообразной формы, позволяющей легко добывать сладкий нектар из цветков. При создании комфортных условий содержания продолжительность жизни этих птиц в неволе достигает около 20 лет.
В зоопарке отметили, что благодаря яркому многоцветному оперению и дружелюбному характеру лорикеты быстро становятся любимцами посетителей, пользуясь вниманием как детей, так и взрослых.