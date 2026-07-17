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Две новые школы запланировали во Владивостоке

Власти Приморья готовят строительство двух новых школ во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом рассказал заместитель министра образования Приморского края Юрий Тей.

Источник: ДЕЙТА

По его словам, новые образовательные учреждения появятся в микрорайоне Снеговая Падь. Сейчас уже ведется проектирование двух школ в районе улиц Русская, 73д и Русская, 92. Финансирование проектов предусмотрено, в том числе, за счет федерального бюджета. После завершения проектирования и прохождения необходимых процедур власти приступят к строительству. Необходимость создания новых учебных мест связана с высокой нагрузкой на существующие школы.

Представители министерства отметили, что проблема переполненности классов остается актуальной для отдельных муниципалитетов, включая Владивосток. В таких случаях органы местного самоуправления обязаны предоставить ребенку место в ближайшей школе, где имеются свободные места. В министерстве также рассказали о ходе приемной кампании.

В новом учебном году в первый класс в Приморье планируется принять около 19 тысяч детей. На сегодняшний день уже подано 15 427 заявлений. В десятые классы ожидается прием около 8,5 тысячи школьников, при этом уже зарегистрировано 7 853 заявления. Прием документов продолжается. В министерстве подчеркнули, что все дети, достигшие школьного возраста, будут обеспечены местами в образовательных организациях региона.

Напомним, что новые школы в Снеговой пади обещают уже несколько лет. Вначале их планировали построить за счет инвесторов, в том числе по концессионному соглашению. Однако к строительству так и не приступили, а руководителя концессионнера в итоге посадили по статье мошенничество.