Две новые школы запланировали во Владивостоке

В новом учебном году в первый класс в Приморье планируется принять около 19 тысяч детей. На сегодняшний день уже подано 15 427 заявлений. В десятые классы ожидается прием около 8,5 тысячи школьников, при этом уже зарегистрировано 7 853 заявления. Прием документов продолжается. В министерстве подчеркнули, что все дети, достигшие школьного возраста, будут обеспечены местами в образовательных организациях региона.