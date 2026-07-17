47% читателей ИА «Время Н» не купаются в водоемах Нижегородской области

47% участников опроса, проведенного на сайте ИА «Время Н», не купаются в водоемах Нижегородской области.
При этом 11% респондентов считают, что вода в наших водоемах ничуть не хуже, чем на курортах.
Столько же участников опрос купаются только в тех водоемах, где разрешил Роспотребнадзор. И такое же количество респондентов просто не могут позволить купаться за пределами региона.
Лишь 21% купается везде, где нравится.
Ранее безопасные для купания водоемы в Нижегородской области назвал Роспотребнадзор.
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