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47% читателей ИА «Время Н» не купаются в водоемах Нижегородской области

Каждый пятый участник опроса купается везде, где ему нравится.

Источник: Время

47% участников опроса, проведенного на сайте ИА «Время Н», не купаются в водоемах Нижегородской области.

При этом 11% респондентов считают, что вода в наших водоемах ничуть не хуже, чем на курортах.

Столько же участников опрос купаются только в тех водоемах, где разрешил Роспотребнадзор. И такое же количество респондентов просто не могут позволить купаться за пределами региона.

Лишь 21% купается везде, где нравится.

Ранее безопасные для купания водоемы в Нижегородской области назвал Роспотребнадзор.

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