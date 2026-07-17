Трамп назвал РФ в числе противников США, якобы влияющих на американские выборы

Президент США Дональд Трамп назвал Россию в числе «противников США», которые якобы стремятся повлиять на избирательный процесс в Соединенных Штатах.
Президент заявил, что США снимают гриф секретности с отчетов разведки, которые указывают на то, что инфраструктура голосования «в высшей степени уязвима для атак».
«Как гласит одна из оценок, мы считаем, что противники США, в числе которых как минимум Россия, Китай, Иран, КНДР, а также негосударственные группы, имеют возможность влиять на американскую избирательную инфраструктуру», — сказал американский глава во время обращения к нации.
Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что 17 июля в 04:00 по мск Трамп выступит перед нацией по теме предполагаемого вмешательства в американские выборы 2020 года.