Трамп назвал РФ в числе противников США, якобы влияющих на американские выборы

«Как гласит одна из оценок, мы считаем, что противники США, в числе которых как минимум Россия, Китай, Иран, КНДР, а также негосударственные группы, имеют возможность влиять на американскую избирательную инфраструктуру», — сказал американский глава во время обращения к нации.